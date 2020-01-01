Nebula Ai (NAIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nebula Ai (NAIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nebula Ai (NAIX) tokennel kapcsolatos információk Nebula AI is a decentralized GPU marketplace that empowers users to rent compute power, stake $NAI for rewards, and access powerful AI tools—all without depending on centralized cloud providers. By leveraging blockchain technology, Nebula AI ensures transparency, security, and efficiency in AI development and deployment. Whether you're training models or monetizing unused GPU power, Nebula AI offers a scalable, cost-effective solution that supports the growing demand for AI computing, while rewarding participants in a truly decentralized ecosystem. Hivatalos webhely: https://www.nebulanetwork.ai/ Fehér könyv: https://docs.nebulanetwork.ai/ Vásárolj most NAIX tokent!

Nebula Ai (NAIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nebula Ai (NAIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 23.36K $ 23.36K $ 23.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.00298629 $ 0.00298629 $ 0.00298629 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00023363 $ 0.00023363 $ 0.00023363 További tudnivalók a(z) Nebula Ai (NAIX) áráról

Nebula Ai (NAIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nebula Ai (NAIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAIX token élő árfolyamát!

NAIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAIX kapcsán? NAIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!