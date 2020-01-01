Moove Protocol (MOOVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moove Protocol (MOOVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moove Protocol (MOOVE) tokennel kapcsolatos információk Moove Protocol can be considered a social initiative aimed at fostering a community of builders, creators, and visionaries to develop the next-generation cryptocurrency. The movement aims to provide a new standard for community-oriented tokens. MOOVE is launched to incentivize early support of Cow Cow and is the go-token for the entire Cow Cow ecosystem and future developments. In addition to Cow Cow, the ambitions include utilities around the incubator and other technical products. Hivatalos webhely: https://mooveprotocol.ai Vásárolj most MOOVE tokent!

Moove Protocol (MOOVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moove Protocol (MOOVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.37K $ 28.37K $ 28.37K Teljes tokenszám: $ 23.00M $ 23.00M $ 23.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 22.89M $ 22.89M $ 22.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.51K $ 28.51K $ 28.51K Minden idők csúcspontja: $ 0.230077 $ 0.230077 $ 0.230077 Minden idők mélypontja: $ 0.00121116 $ 0.00121116 $ 0.00121116 Jelenlegi ár: $ 0.00123934 $ 0.00123934 $ 0.00123934 További tudnivalók a(z) Moove Protocol (MOOVE) áráról

Moove Protocol (MOOVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moove Protocol (MOOVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOOVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOOVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOOVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOOVE token élő árfolyamát!

MOOVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOOVE kapcsán? MOOVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOOVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

