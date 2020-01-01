MooMoo Token (MOO) tokenomikai adatai
MooMoo is a new token powering the Cows Gone Mad NFT ecosystem and specially its immersive game Cows Gone Mad: Battle for Pasture Prime. Built on the Solana blockchain, MooMoo tokens offer scalability and low transaction fees, serving as the primary in-game currency. This integration bridges the digital art and gaming worlds, enabling NFT holders to seamlessly utilise their assets within the game and the rest of the ecosystem.
MooMoo Token (MOO) tokenomika és árelemzés
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MooMoo Token (MOO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
MooMoo Token (MOO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) MooMoo Token (MOO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOO tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MOO token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MOO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOO token élő árfolyamát!
MOO árelőrejelzése
Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOO kapcsán? MOO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.
