monkey puppet (PEDRO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) monkey puppet (PEDRO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

monkey puppet (PEDRO) tokennel kapcsolatos információk Monkey Puppet (PEDRO) is a fun token designed to embrace the awkward, side-eyed monkey character from the popular monkey reaction images and gif. Pedro's community will continue to create new artwork, phrases, memes, profile pics, and tools to spread the word about Pedro and his loveable, side-eyed glance. There have been talks to bring this character to life through AI allowing him to give his own reaction to posts on X and in the community chatroom. Hivatalos webhely: https://monkeypuppet.xyz/ Vásárolj most PEDRO tokent!

monkey puppet (PEDRO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) monkey puppet (PEDRO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Teljes tokenszám: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Minden idők csúcspontja: $ 0.00121581 $ 0.00121581 $ 0.00121581 Minden idők mélypontja: $ 0.00002718 $ 0.00002718 $ 0.00002718 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) monkey puppet (PEDRO) áráról

monkey puppet (PEDRO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) monkey puppet (PEDRO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEDRO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEDRO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEDRO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEDRO token élő árfolyamát!

PEDRO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) PEDRO kapcsán? PEDRO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) PEDRO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

