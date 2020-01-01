Mithrandir Token (MITHR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mithrandir Token (MITHR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mithrandir Token (MITHR) tokennel kapcsolatos információk The MITHR Token is designed to reward you for taking care of the earth's ecosystem and carrying out educational actions on decentralized finance. At the Token Mithrandir project, we are convinced that the best way to provide added value to the crypto ecosystem is to help take care of the environment and take care of life. Therefore, if, for example, you plant a tree, or give educational talks, we reward you with MITHRANDIR Token (MITHR). The MITHR TOKEN Has real utility! You can exchange it for nights of accommodation in sustainable cabins, buy services and goods, exchange them for Books/eBooks at Imaginante publishing house, trade it on MinSwap, and many more things you can do with MITHR Token. Hivatalos webhely: https://www.mithr.io/ Fehér könyv: https://www.mithr.io/whitepaper/WhitePaperMITHR.pdf Vásárolj most MITHR tokent!

Mithrandir Token (MITHR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mithrandir Token (MITHR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 163.77K $ 163.77K $ 163.77K Teljes tokenszám: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 27.78M $ 27.78M $ 27.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.48M $ 2.48M $ 2.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.00747245 $ 0.00747245 $ 0.00747245 Minden idők mélypontja: $ 0.00294158 $ 0.00294158 $ 0.00294158 Jelenlegi ár: $ 0.00589638 $ 0.00589638 $ 0.00589638 További tudnivalók a(z) Mithrandir Token (MITHR) áráról

Mithrandir Token (MITHR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mithrandir Token (MITHR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MITHR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MITHR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MITHR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MITHR token élő árfolyamát!

