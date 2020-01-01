Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokennel kapcsolatos információk Miharu is a finless porpoise located in a Japanese Aquarium, the picture of the dolphin with an expression on her face shows a slight smile and gives form to a versatile world of meme-ability usage. This meme is about inclusion and it digs down into the "slice of life" type of meme, where we all encounter similar interactions and react in the way the dolphin gives a slight smile this has been used to describe awkward situations or unexpected wins. Hivatalos webhely: https://miharu.wtf/ Vásárolj most $MIHARU tokent!

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 22.28K $ 22.28K $ 22.28K Teljes tokenszám: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.09M $ 999.09M $ 999.09M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 22.28K $ 22.28K $ 22.28K Minden idők csúcspontja: $ 0.00139195 $ 0.00139195 $ 0.00139195 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) áráról

Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Miharu The Smiling Dolphin ($MIHARU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $MIHARU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $MIHARU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $MIHARU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $MIHARU token élő árfolyamát!

$MIHARU árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $MIHARU kapcsán? $MIHARU-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $MIHARU tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

