Merge (MERGE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Merge (MERGE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Merge (MERGE) tokennel kapcsolatos információk Merge is the collaborative result of multi-functional teams and individuals who focus on providing Software as a Service (SaaS) powered by the Blockchain. With the support of the MERGE Cryptocurrency, and based on its Tokenomics model, where both users and developers benefit from each other, Merge provides a wide range of solutions for crypto and non-crypto oriented users, teams, and companies. One one side, Merge acts as a trusted third party that pays for the services users use with their investments. Users get back the tokens they invest once they stop using the services Merge provides. On the other, Merge attracts developers who create their own software apps, tools and solutions, being them blockchain and non-blockchain based. Merge helps them bringing their creations to the market and transitioning them to Software as a Service. Developers get then compensated when users and partners use their services. Hivatalos webhely: https://projectmerge.org/ Vásárolj most MERGE tokent!

Merge (MERGE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Merge (MERGE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.08K $ 13.08K $ 13.08K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 90.33M $ 90.33M $ 90.33M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.48K $ 14.48K $ 14.48K Minden idők csúcspontja: $ 0.091276 $ 0.091276 $ 0.091276 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014478 $ 0.00014478 $ 0.00014478 További tudnivalók a(z) Merge (MERGE) áráról

Merge (MERGE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Merge (MERGE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MERGE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MERGE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MERGE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MERGE token élő árfolyamát!

MERGE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MERGE kapcsán? MERGE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MERGE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

