What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector.
The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance.
With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more.
About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for:
- Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.
- Other utilities include priority access, platform features, and discounts.
Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft
Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month):
- Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_
- Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo
- Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard
- Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/
- Website Active Users: 500K
Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs.
What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON.
Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MELON (MELON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.
MELON (MELON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek
A(z) MELON (MELON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.
Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:
Teljes tokenszám:
A létrehozott vagy valaha létrehozandó MELON tokenek maximális száma.
Keringésben lévő tokenszám:
A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.
Max. tokenszám:
Az összes létező MELON token felső határa.
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.
Inflációs ráta:
Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.
Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?
Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.
Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.
Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.
Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.
Most, hogy tisztában vagy a(z) MELON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MELON token élő árfolyamát!
