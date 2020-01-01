MELON (MELON) tokenomikai adatai

MELON (MELON) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MELON (MELON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

MELON (MELON) tokennel kapcsolatos információk

What is MELON?: Melon is a specialized platform, protocol, and DAO focused on the growing MEME and Content NFTs sector.

The Melon Ecosystem has been designed to create a seamless experience for creators across Web2 and Web3 to turn social media content into collectible Content NFTs in the most authenticated way, with full provenance.

With user-friendly tools and features like direct integration with popular web2 social media platforms, simple minting interface, on-chain IP rights, splits, and more.

About the $MELON token: $MELON is the native utility token for the Melon Ecosystem that is used for:

  • Governance and reward mechanism for contributions to the Melon Protocol and Ecosystem.
  • Other utilities include priority access, platform features, and discounts.

Community Traction and milestones so far: Sold out Melon Pass NFT Collection (777 supply, 0.04 mint price, has since more than tripled): https://opensea.io/collection/melonpassnft

Community Traction, since the start of the $MELON token campaign (1 month):

  • Twitter Growth to over 170K - https://twitter.com/melonooo_
  • Discord Growth to over 250K - https://discord.gg/melonooo
  • Top Community on Zealy - https://zealy.io/c/melon/questboard
  • Token App Registered Users: 220K - https://melon.ooo/
  • Website Active Users: 500K

Melon Platform & Protocol launched July 2023: https://app.melon.ooo/ Multiple creators have signed up to drop on Melon already, including iconic meme creators, to drop season 1 meme NFTs, like "Popeyes Kid" and "F*ck Around and Find Out", along with established web3 musicians dropping music video NFTs.

What is the maximum supply for $MELON?: 1,000,000,000 $MELON.

Hivatalos webhely:
https://melon.ooo/
Fehér könyv:
https://melonooo.gitbook.io/melonpaper/

MELON (MELON) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MELON (MELON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Teljes tokenszám:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 99.27K
$ 99.27K$ 99.27K
Minden idők csúcspontja:
$ 0.0067955
$ 0.0067955$ 0.0067955
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

MELON (MELON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MELON (MELON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó MELON tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező MELON token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) MELON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MELON token élő árfolyamát!

MELON árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MELON kapcsán? MELON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.