Maxx (MAXX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Maxx (MAXX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Maxx (MAXX) tokennel kapcsolatos információk The artfolio moment is showing the power of harnessing memecoins as vehicles for artists. In this spirit, the Maxx team decided to launch one - MAXX. He's big. He likes art. Maxx is the curator of the artfolio movement in memecoins, purpose made to bring joy and create value for the artistic community on Solana and beyond. Through MAXX, the team will explore, experiment with, and create unique experiences to empower artists and their communities to connect, expand, and have fun again with art. Think bigger. Hivatalos webhely: https://www.maxxcoin.art/ Vásárolj most MAXX tokent!

Maxx (MAXX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Maxx (MAXX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K Teljes tokenszám: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.50M $ 998.50M $ 998.50M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 15.25K $ 15.25K $ 15.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.00395378 $ 0.00395378 $ 0.00395378 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Maxx (MAXX) áráról

Maxx (MAXX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Maxx (MAXX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MAXX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MAXX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MAXX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MAXX token élő árfolyamát!

MAXX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MAXX kapcsán? MAXX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MAXX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

