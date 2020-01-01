Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokennel kapcsolatos információk Huma is the first PayFi network and a pioneer in the rapidly growing PayFi ecosystem. It enables global payment institutions to settle payments 24/7 using stablecoins and on-chain liquidity, bringing speed, transparency, and efficiency to traditionally slow financial infrastructure. Backed by strategic partners, including Solana, Circle, Stellar Development Foundation (SDF), Galaxy Digital, and others, Huma has processed over $3.8 billion in transaction volume and delivered double-digit real-world yield to its LPs. The Huma Protocol is offered in two forms: Huma (Permissionless) – Launched in April 2025, this version is open to all, allowing retail investors to participate in Huma pools and join the broader PayFi movement. Huma Institutional – A permissioned service tailored for institutional investors, offering access to curated, receivables-backed credit opportunities within a regulated framework. Hivatalos webhely: https://app.huma.finance Vásárolj most MPST tokent!

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 36.12M $ 36.12M $ 36.12M Teljes tokenszám: $ 36.13M $ 36.13M $ 36.13M Keringésben lévő tokenszám: $ 36.13M $ 36.13M $ 36.13M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 36.12M $ 36.12M $ 36.12M Minden idők csúcspontja: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Minden idők mélypontja: $ 0.984789 $ 0.984789 $ 0.984789 Jelenlegi ár: $ 0.99958 $ 0.99958 $ 0.99958 További tudnivalók a(z) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) áráról

Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Maxi PayFi Strategy Token (MPST) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MPST tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MPST token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MPST tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MPST token élő árfolyamát!

MPST árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MPST kapcsán? MPST-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MPST tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

