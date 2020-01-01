Matrixdock Gold (XAUM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Matrixdock Gold (XAUM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Matrixdock Gold (XAUM) tokennel kapcsolatos információk Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users. Hivatalos webhely: https://www.matrixdock.com/xaum Vásárolj most XAUM tokent!

Matrixdock Gold (XAUM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Matrixdock Gold (XAUM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 53.55M $ 53.55M $ 53.55M Teljes tokenszám: $ 14.76K $ 14.76K $ 14.76K Keringésben lévő tokenszám: $ 14.76K $ 14.76K $ 14.76K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.55M $ 53.55M $ 53.55M Minden idők csúcspontja: $ 3,633.71 $ 3,633.71 $ 3,633.71 Minden idők mélypontja: $ 2,563.55 $ 2,563.55 $ 2,563.55 Jelenlegi ár: $ 3,629.29 $ 3,629.29 $ 3,629.29 További tudnivalók a(z) Matrixdock Gold (XAUM) áráról

Matrixdock Gold (XAUM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Matrixdock Gold (XAUM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó XAUM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező XAUM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) XAUM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) XAUM token élő árfolyamát!

XAUM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) XAUM kapcsán? XAUM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) XAUM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

