LiquidLayer (LILA) tokennel kapcsolatos információk LiquidLayer is a highly scalable PoW blockchain with integrated Liquid-Staking-Derivative Bridge. (https://app.uniswap.org/swap?outputCurrency=0x96aDD417293a49E80f024734e96CFd8b355bCc14) LiquidLayer advances PoW blockchains with EVM compatibility and trilemma solutions. Its unique LSD bridge transfers funds from Ethereum, leveraging DeFi instead of merely locking assets, enabling users to earn APY on bridged assets. The future of Proof-of-Work is now. Hivatalos webhely: https://www.liquidlayer.network Fehér könyv: https://docs.liquidlayer.network/ Vásárolj most LILA tokent!

LiquidLayer (LILA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) LiquidLayer (LILA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.64K $ 43.64K $ 43.64K Teljes tokenszám: $ 8.00M $ 8.00M $ 8.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 6.25M $ 6.25M $ 6.25M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 55.86K $ 55.86K $ 55.86K Minden idők csúcspontja: $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 Minden idők mélypontja: $ 0.00118103 $ 0.00118103 $ 0.00118103 Jelenlegi ár: $ 0.00698244 $ 0.00698244 $ 0.00698244 További tudnivalók a(z) LiquidLayer (LILA) áráról

LiquidLayer (LILA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) LiquidLayer (LILA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó LILA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező LILA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) LILA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) LILA token élő árfolyamát!

LILA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) LILA kapcsán? LILA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) LILA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

