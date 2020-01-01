Legacy BOLD (BOLD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Legacy BOLD (BOLD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Legacy BOLD (BOLD) tokennel kapcsolatos információk BOLD is a fully redeemable USD-pegged stablecoin issued by the Liquity Protocol. Liquity is a decentralized borrowing protocol that allows you to set your own rate and draw loans against ETHm, wstETH and rETH used as collateral. Loans are paid out in BOLD and need to maintain a minimum collateral ratio of only 110%. In addition to the collateral, the loans are secured by a Stability Pool containing BOLD and by fellow borrowers collectively acting as guarantors of last resort. Liquity as a protocol is non-custodial, immutable, and governance-free. Hivatalos webhely: https://www.liquity.org/ Vásárolj most BOLD tokent!

Legacy BOLD (BOLD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Legacy BOLD (BOLD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 788.32K $ 788.32K $ 788.32K Teljes tokenszám: $ 791.07K $ 791.07K $ 791.07K Keringésben lévő tokenszám: $ 791.07K $ 791.07K $ 791.07K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 788.32K $ 788.32K $ 788.32K Minden idők csúcspontja: $ 1.052 $ 1.052 $ 1.052 Minden idők mélypontja: $ 0.756197 $ 0.756197 $ 0.756197 Jelenlegi ár: $ 0.997608 $ 0.997608 $ 0.997608 További tudnivalók a(z) Legacy BOLD (BOLD) áráról

Legacy BOLD (BOLD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Legacy BOLD (BOLD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BOLD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BOLD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BOLD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BOLD token élő árfolyamát!

BOLD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BOLD kapcsán? BOLD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BOLD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

