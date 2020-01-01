KumaDex Token (DKUMA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) KumaDex Token (DKUMA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

KumaDex Token (DKUMA) tokennel kapcsolatos információk Kuma empowers its community with utility tokens that give them a wide variety of benefits in the cryptocurrency ecosystem. Kuma's offerings include a DEX, governance rights, farming, and vaults.These features ensure that the platform benefits all community members. The KumaDex platform utility and governance token dKUMA is built with a deflationary economic design. 50% of the platform trading fees will be allocated towards token buyback & burn in order to offset rewards token emission and increase scarcity of dKUMA. Hivatalos webhely: https://www.kumatokens.com/ Fehér könyv: https://www.kumatokens.com/whitepaper

KumaDex Token (DKUMA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) KumaDex Token (DKUMA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.04K $ 43.04K $ 43.04K Teljes tokenszám: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B Keringésben lévő tokenszám: $ 730.89M $ 730.89M $ 730.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 68.58K $ 68.58K $ 68.58K Minden idők csúcspontja: $ 0.00452426 $ 0.00452426 $ 0.00452426 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) KumaDex Token (DKUMA) áráról

KumaDex Token (DKUMA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) KumaDex Token (DKUMA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DKUMA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DKUMA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DKUMA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DKUMA token élő árfolyamát!

DKUMA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DKUMA kapcsán? DKUMA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DKUMA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

