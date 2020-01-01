Keep Network (KEEP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Keep Network (KEEP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Keep Network (KEEP) tokennel kapcsolatos információk A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users. Hivatalos webhely: https://keep.network/ Fehér könyv: https://keep.network/whitepaper Vásárolj most KEEP tokent!

Keep Network (KEEP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Keep Network (KEEP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 41.31M $ 41.31M $ 41.31M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 549.72M $ 549.72M $ 549.72M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 75.15M $ 75.15M $ 75.15M Minden idők csúcspontja: $ 6.1 $ 6.1 $ 6.1 Minden idők mélypontja: $ 0.01905196 $ 0.01905196 $ 0.01905196 Jelenlegi ár: $ 0.075132 $ 0.075132 $ 0.075132 További tudnivalók a(z) Keep Network (KEEP) áráról

Keep Network (KEEP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Keep Network (KEEP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó KEEP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező KEEP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) KEEP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) KEEP token élő árfolyamát!

KEEP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) KEEP kapcsán? KEEP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) KEEP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!