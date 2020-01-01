Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Julia Swarm Syndicate (JSS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Julia Swarm Syndicate (JSS) tokennel kapcsolatos információk Julia Swarm Syndicate (JSS) is a next-generation crypto trading platform built on the Julia programming language and focused on the Solana blockchain. It uses swarm intelligence, where a decentralized group of AI agents work together—like a colony of ants or a flock of birds—to analyze data, predict market trends, and make smart trading decisions. Each agent has its own strategy. For example, the Technical Analyst uses indicators like RSI and Bollinger Bands, the Degen Trader chases fast-moving DeFi trends, and the Market Insight Trader looks at big-picture data like liquidity and market cap. These agents learn from their past performance and adjust their strategies using Julia’s machine learning tools. JSS pulls real-time market data from sources like DEXScreener and GeckoTerminal. Agents communicate and reach a group decision—buy, sell, or hold—based on majority sentiment, ensuring that the system adapts to changing conditions. The goal of JSS is to make advanced trading tools available to everyone, not just institutional investors. By combining the strengths of many agents, it gives users a clearer, more informed view of the crypto market. In the future, JSS may expand to other blockchains and allow the community to help build and improve agents through an open-source framework. Hivatalos webhely: https://www.swarmsyndicate.app/ Fehér könyv: https://github.com/zhenwuuu/JuliaSwarmSyndicate Vásárolj most JSS tokent!

Piaci tőkeérték: $ 9.82K
Teljes tokenszám: $ 965.01M
Keringésben lévő tokenszám: $ 965.01M
FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.82K
Minden idők csúcspontja: $ 0.00107045
Minden idők mélypontja: $ 0
Jelenlegi ár: $ 0

Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Julia Swarm Syndicate (JSS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JSS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JSS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JSS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JSS token élő árfolyamát!

