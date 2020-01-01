Joystream (JOY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Joystream (JOY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Joystream (JOY) tokennel kapcsolatos információk Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control. Hivatalos webhely: https://www.joystream.org/ Fehér könyv: https://www.joystream.org/lightpaper.pdf Vásárolj most JOY tokent!

Joystream (JOY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Joystream (JOY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M Teljes tokenszám: $ 1.11B $ 1.11B $ 1.11B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.09B $ 1.09B $ 1.09B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.24M $ 1.24M $ 1.24M Minden idők csúcspontja: $ 0.060149 $ 0.060149 $ 0.060149 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00112352 $ 0.00112352 $ 0.00112352 További tudnivalók a(z) Joystream (JOY) áráról

Joystream (JOY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Joystream (JOY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JOY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JOY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JOY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JOY token élő árfolyamát!

