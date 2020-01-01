Jackal Protocol (JKL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Jackal Protocol (JKL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Jackal Protocol (JKL) tokennel kapcsolatos információk Jackal Protocol is a blockchain and data storage network that is fast, ultra-secure, and easy for people to use. The Jackal Protocol is a Cosmos layer 1 blockchain. The Jackal Protocol allows developers to build decentralized applications with the ability to interface with all Jackal Protocol Modules-including storage contracts and file structure. This grants developers the ability to adjust the ownership of data, share data with other jackal users or smart contracts, and transfer small or large amounts of encrypted data without centralized storage providers or middleware. Data on the Protocol is always self-custodial, meaning no one- not even the team at Jackal-can access or view user data. Hivatalos webhely: https://jackalprotocol.com/ Vásárolj most JKL tokent!

Jackal Protocol (JKL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Jackal Protocol (JKL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 3.92M $ 3.92M $ 3.92M Teljes tokenszám: $ 170.02M $ 170.02M $ 170.02M Keringésben lévő tokenszám: $ 120.90M $ 120.90M $ 120.90M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.52M $ 5.52M $ 5.52M Minden idők csúcspontja: $ 1.087 $ 1.087 $ 1.087 Minden idők mélypontja: $ 0.02226129 $ 0.02226129 $ 0.02226129 Jelenlegi ár: $ 0.0324255 $ 0.0324255 $ 0.0324255 További tudnivalók a(z) Jackal Protocol (JKL) áráról

Jackal Protocol (JKL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Jackal Protocol (JKL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó JKL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező JKL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) JKL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) JKL token élő árfolyamát!

JKL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) JKL kapcsán? JKL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) JKL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

