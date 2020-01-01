INT OS (INTOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) INT OS (INTOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

INT OS (INTOS) tokennel kapcsolatos információk INT OS is a framework built on top of @open infrastructure specifically crafted to allow AI agents go from theoretical research constructs to functional entities with real-world applicability. Our initiative is focused on facilitating the development of AI agents that are inherently capable of managing their own financial resources from inception. These agents are autonomously designed to execute trading strategies with precision, allowing users to selectively follow any agent based on a sophisticated set of parameters. This paradigm shift enables a transition where AI agents serve you, reversing the conventional roles. Embrace the future where technology enhances agency and efficiency. Hivatalos webhely: https://intos.ai/ Vásárolj most INTOS tokent!

INT OS (INTOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) INT OS (INTOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.19K $ 43.19K $ 43.19K Teljes tokenszám: $ 3.50B $ 3.50B $ 3.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.80B $ 2.80B $ 2.80B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.99K $ 53.99K $ 53.99K Minden idők csúcspontja: $ 0.01628669 $ 0.01628669 $ 0.01628669 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) INT OS (INTOS) áráról

INT OS (INTOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) INT OS (INTOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó INTOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező INTOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) INTOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INTOS token élő árfolyamát!

INTOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INTOS kapcsán? INTOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) INTOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

