Inscribe (INS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Inscribe (INS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Inscribe (INS) tokennel kapcsolatos információk Inscribe emerges as the leading protocol in the world of data embedded within blockchain transactions a.k.a Inscriptions, offering unparalleled ease of use and limitless possibilities for users on EVM blockchains, BRC20/CBRC20, Dogechain, Injective and every non-EVM chains, making inscriptions accessible to everyone in a single click. Operating seamlessly on Bitcoin, Ethereum, Avalanche, ZkSync, Binance Smart Chain, Arbitrum,Base, Fantom, Gnosis and Polygon in its 0.1 version, Inscribe ensures effortless interaction with users' preferred networks. Unified liquidity, simplified user experience, multiple chains, Inscribe. Hivatalos webhely: https://inscribe.app/ Fehér könyv: https://inscribe.papyrs.com/@home/Inscribe Vásárolj most INS tokent!

Inscribe (INS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Inscribe (INS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 228.22K $ 228.22K $ 228.22K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 21.91M $ 21.91M $ 21.91M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.04M $ 1.04M $ 1.04M Minden idők csúcspontja: $ 0.883384 $ 0.883384 $ 0.883384 Minden idők mélypontja: $ 0.00392626 $ 0.00392626 $ 0.00392626 Jelenlegi ár: $ 0.01041597 $ 0.01041597 $ 0.01041597 További tudnivalók a(z) Inscribe (INS) áráról

Inscribe (INS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Inscribe (INS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó INS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező INS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) INS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) INS token élő árfolyamát!

INS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) INS kapcsán? INS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) INS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

