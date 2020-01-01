Infinity (8) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity (8) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Infinity (8) tokennel kapcsolatos információk INFINITY (8) is a self-sustaining, deflationary PoW token designed to leverage Sonic’s FeeM mechanics and create a perpetual flywheel of value and demand. NFINITY is a PoW token programmed for the perpetual growth. Its core design revolves around a direct value feedback loop created by Sonic’s FeeM mechanism – 90% of all gas fees spent on mining Infinity are automatically reinvested into the token. INFINITY introduces the fastest emission reduction schedule ever deployed in a PoW token. Hivatalos webhely: https://8finity.xyz/ Fehér könyv: https://paragraph.com/@wagmi1337/infinity Vásárolj most 8 tokent!

Infinity (8) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Infinity (8) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 39.36K $ 39.36K $ 39.36K Teljes tokenszám: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Keringésben lévő tokenszám: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 39.36K $ 39.36K $ 39.36K Minden idők csúcspontja: $ 0.01459634 $ 0.01459634 $ 0.01459634 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0004428 $ 0.0004428 $ 0.0004428 További tudnivalók a(z) Infinity (8) áráról

Infinity (8) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Infinity (8) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó 8 tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező 8 token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) 8 tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) 8 token élő árfolyamát!

