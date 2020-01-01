imnotwrongimearly (EARLY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) imnotwrongimearly (EARLY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

imnotwrongimearly (EARLY) tokennel kapcsolatos információk Being early in crypto investing can be transformative, offering unique advantages as new technologies and networks emerge. Early adopters in the crypto sphere—those who recognize and invest in promising projects before they gain mainstream traction—often become part of foundational communities. These early communities shape the project’s direction, culture, and utility, providing critical feedback and building trust. Getting in early means higher risk but also the potential for high rewards as the ecosystem matures and gains value. As crypto evolves, being early remains a defining factor in gaining influence and leveraging opportunities. Hivatalos webhely: https://justearly.com Vásárolj most EARLY tokent!

imnotwrongimearly (EARLY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) imnotwrongimearly (EARLY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 43.59K $ 43.59K $ 43.59K Teljes tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.40M $ 999.40M $ 999.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 43.59K $ 43.59K $ 43.59K Minden idők csúcspontja: $ 0.00491202 $ 0.00491202 $ 0.00491202 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) imnotwrongimearly (EARLY) áráról

imnotwrongimearly (EARLY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) imnotwrongimearly (EARLY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EARLY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EARLY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EARLY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EARLY token élő árfolyamát!

EARLY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EARLY kapcsán? EARLY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EARLY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

