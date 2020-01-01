HyperWo (WO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HyperWo (WO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HyperWo (WO) tokennel kapcsolatos információk At HyperWo, we set out to make blockchain usable again — by combining artificial intelligence with modular design. Founded by a team of builders, engineers, and AI researchers, our vision s to simplify Web3 through practical, intelligent tools. Every product we create is built to remove friction — whether you're scanning a token, analyzing a wallet, or creating your own Web3 project. With a strong focus on transparency, usability, and privacy, we're redefining how people interact with crypto. As we continue to expand across platforms, including mobile and web, we invite everyone to explore a smarter, safer future powered by AI. Hivatalos webhely: https://hyperwo.com/

HyperWo (WO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HyperWo (WO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Teljes tokenszám: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.39M $ 999.39M $ 999.39M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 17.20K $ 17.20K $ 17.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00133416 $ 0.00133416 $ 0.00133416 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HyperWo (WO) áráról

HyperWo (WO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HyperWo (WO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó WO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező WO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) WO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) WO token élő árfolyamát!

WO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) WO kapcsán? WO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) WO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

