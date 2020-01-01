Hyperstable (PEG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperstable (PEG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hyperstable (PEG) tokennel kapcsolatos információk Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases. Hivatalos webhely: https://hyperstable.xyz/ Vásárolj most PEG tokent!

Hyperstable (PEG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperstable (PEG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 269.98K $ 269.98K $ 269.98K Teljes tokenszám: $ 500.51M $ 500.51M $ 500.51M Keringésben lévő tokenszám: $ 28.44M $ 28.44M $ 28.44M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.75M $ 4.75M $ 4.75M Minden idők csúcspontja: $ 0.04183107 $ 0.04183107 $ 0.04183107 Minden idők mélypontja: $ 0.00903463 $ 0.00903463 $ 0.00903463 Jelenlegi ár: $ 0.00948561 $ 0.00948561 $ 0.00948561 További tudnivalók a(z) Hyperstable (PEG) áráról

Hyperstable (PEG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hyperstable (PEG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó PEG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező PEG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) PEG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) PEG token élő árfolyamát!

