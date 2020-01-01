Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperpigmentation ($HYPER) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Hyperpigmentation ($HYPER) tokennel kapcsolatos információk $HYPER is the revenue-first utility layer built on Solana, born from the “dot on the cheek” that marked the viral hyperpigmentation meme. We’ve taken that spark of meme culture and built real infrastructure behind it: HyperTek is our plug-and-play toolkit for on-chain communities to launch viral content, run on-chain games, manage liquidity, and reward activity. Everything is fully on-chain, transparent, and community-owned, ensuring we create lasting impact. Hivatalos webhely: https://hyperonsol.com/ Vásárolj most $HYPER tokent!

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Hyperpigmentation ($HYPER) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 14.49M $ 14.49M $ 14.49M Minden idők csúcspontja: $ 0.02977547 $ 0.02977547 $ 0.02977547 Minden idők mélypontja: $ 0.00199354 $ 0.00199354 $ 0.00199354 Jelenlegi ár: $ 0.01448943 $ 0.01448943 $ 0.01448943 További tudnivalók a(z) Hyperpigmentation ($HYPER) áráról

Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Hyperpigmentation ($HYPER) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $HYPER tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $HYPER token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $HYPER tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $HYPER token élő árfolyamát!

$HYPER árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $HYPER kapcsán? $HYPER-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $HYPER tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

