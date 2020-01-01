Huanghuali Token (HLT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Huanghuali Token (HLT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Huanghuali Token (HLT) tokennel kapcsolatos információk Holy Token represents Hainan huanghuali, one of the rarest tree species, historically a royal tribute. Due to overlogging, it's nearly extinct, with two ancient trees priced over $2.5 million in the world's largest huanghuali park. This project supports rural revitalization by transforming traditional agriculture into a digital economy, ensuring traceability and value through blockchain technology. The HLT token (Holy Token) links each HLT directly to 1 gram of Hainan Huanghuali wood, creating a direct connection between the physical asset and the digital token. This unique value-mapping mechanism gives HLT tokens a tangible rarity and asset backing, ensuring value stability and investment security. Hivatalos webhely: https://www.holytoken.net Fehér könyv: https://www.holytoken.net/HLTEN.pdf Vásárolj most HLT tokent!

Huanghuali Token (HLT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Huanghuali Token (HLT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 80.10K $ 80.10K $ 80.10K Teljes tokenszám: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K Keringésben lévő tokenszám: $ 161.15K $ 161.15K $ 161.15K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 80.10K $ 80.10K $ 80.10K Minden idők csúcspontja: $ 4.15 $ 4.15 $ 4.15 Minden idők mélypontja: $ 0.495318 $ 0.495318 $ 0.495318 Jelenlegi ár: $ 0.497054 $ 0.497054 $ 0.497054 További tudnivalók a(z) Huanghuali Token (HLT) áráról

Huanghuali Token (HLT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Huanghuali Token (HLT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó HLT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező HLT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) HLT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) HLT token élő árfolyamát!

