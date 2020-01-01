HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HairyPlotterFTX (FTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

HairyPlotterFTX (FTX) tokennel kapcsolatos információk HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange! The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it’s time for Hairy Plotter to take reign No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit! 100% Secure The initial liquidity has been burned Hivatalos webhely: https://www.hairyplotterftx.com/ Fehér könyv: https://www.hairyplotterftx.com/whitepaper.html Vásárolj most FTX tokent!

HairyPlotterFTX (FTX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HairyPlotterFTX (FTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 12.12K $ 12.12K $ 12.12K Teljes tokenszám: $ 9.13B $ 9.13B $ 9.13B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 53.76K $ 53.76K $ 53.76K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) HairyPlotterFTX (FTX) áráról

HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTX token élő árfolyamát!

