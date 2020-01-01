HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatai

HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) HairyPlotterFTX (FTX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
USD

HairyPlotterFTX (FTX) tokennel kapcsolatos információk

HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange!

The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it’s time for Hairy Plotter to take reign

No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit!

100% Secure The initial liquidity has been burned

Hivatalos webhely:
https://www.hairyplotterftx.com/
Fehér könyv:
https://www.hairyplotterftx.com/whitepaper.html

HairyPlotterFTX (FTX) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) HairyPlotterFTX (FTX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
$ 12.12K
$ 12.12K$ 12.12K
Teljes tokenszám:
$ 9.13B
$ 9.13B$ 9.13B
Keringésben lévő tokenszám:
$ 2.06B
$ 2.06B$ 2.06B
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
$ 53.76K
$ 53.76K$ 53.76K
Minden idők csúcspontja:
$ 0
$ 0$ 0
Minden idők mélypontja:
$ 0
$ 0$ 0
Jelenlegi ár:
$ 0
$ 0$ 0

HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) HairyPlotterFTX (FTX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTX tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező FTX token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) FTX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTX token élő árfolyamát!

FTX árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FTX kapcsán? FTX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Miért érdemes a MEXC platformot választani?

A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt.

Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon
A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között
1. számú likviditás az ágazaton belül
A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal
Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében
Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát
mc_how_why_title
Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja!

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.