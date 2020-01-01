Gyroscope GYD (GYD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gyroscope GYD (GYD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gyroscope GYD (GYD) tokennel kapcsolatos információk GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Hivatalos webhely: https://gyro.finance/ Vásárolj most GYD tokent!

Gyroscope GYD (GYD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gyroscope GYD (GYD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 24.19M $ 24.19M $ 24.19M Teljes tokenszám: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 24.19M $ 24.19M $ 24.19M Minden idők csúcspontja: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 Minden idők mélypontja: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Jelenlegi ár: $ 0.998432 $ 0.998432 $ 0.998432 További tudnivalók a(z) Gyroscope GYD (GYD) áráról

Gyroscope GYD (GYD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gyroscope GYD (GYD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GYD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GYD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GYD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GYD token élő árfolyamát!

GYD árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GYD kapcsán? GYD-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GYD tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

