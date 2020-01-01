Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Grumpy Cat Coin (GRUMPY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokennel kapcsolatos információk Official Grumpy Cat Coin is launching with full IP rights to the internet’s most iconic and beloved cat meme. This is a tribute to the legacy that changed online humor and brought the meme culture to audiences worldwide. Now, Grumpy Cat’s unmatched fame moves to the blockchain, giving fans, collectors, and creators a chance to own a piece of meme history and be part of its next chapter in the digital world. Hivatalos webhely: https://grumpycatcoin.com Vásárolj most GRUMPY tokent!

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Grumpy Cat Coin (GRUMPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Teljes tokenszám: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B Keringésben lévő tokenszám: $ 9.18B $ 9.18B $ 9.18B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Minden idők csúcspontja: $ 0.00933552 $ 0.00933552 $ 0.00933552 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00020733 $ 0.00020733 $ 0.00020733 További tudnivalók a(z) Grumpy Cat Coin (GRUMPY) áráról

Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Grumpy Cat Coin (GRUMPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GRUMPY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GRUMPY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GRUMPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GRUMPY token élő árfolyamát!

GRUMPY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GRUMPY kapcsán? GRUMPY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GRUMPY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!