Goompy (GOOMPY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Goompy (GOOMPY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Goompy (GOOMPY) tokennel kapcsolatos információk GOOMPY is a laid back and carefree frog living in a whimsical world, embodying the playful and surreal essence of the book “Mindviscosity”. Published in 2020 by renowned artist Matt Furie. GOOMPY's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe. Matt Furie made us all a fan of this and we are not claiming to be partner with him, this token is for our love and support for Matt Furie (Goompy). Hivatalos webhely: https://goompy.vip/ Vásárolj most GOOMPY tokent!

Goompy (GOOMPY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Goompy (GOOMPY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.07K $ 26.07K $ 26.07K Teljes tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B Keringésben lévő tokenszám: $ 420.69B $ 420.69B $ 420.69B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 26.07K $ 26.07K $ 26.07K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Goompy (GOOMPY) áráról

Goompy (GOOMPY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Goompy (GOOMPY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GOOMPY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GOOMPY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GOOMPY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GOOMPY token élő árfolyamát!

GOOMPY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GOOMPY kapcsán? GOOMPY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GOOMPY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!