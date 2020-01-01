Gold Token (GLDT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Gold Token (GLDT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Gold Token (GLDT) tokennel kapcsolatos információk The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins. Hivatalos webhely: https://gldt.org Fehér könyv: https://docs.gold-dao.org/gold-dao-whitepaper Vásárolj most GLDT tokent!

Gold Token (GLDT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Gold Token (GLDT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 703.02K $ 703.02K $ 703.02K Teljes tokenszám: $ 616.10K $ 616.10K $ 616.10K Keringésben lévő tokenszám: $ 616.10K $ 616.10K $ 616.10K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 703.02K $ 703.02K $ 703.02K Minden idők csúcspontja: $ 1.18 $ 1.18 $ 1.18 Minden idők mélypontja: $ 0.734321 $ 0.734321 $ 0.734321 Jelenlegi ár: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 További tudnivalók a(z) Gold Token (GLDT) áráról

Gold Token (GLDT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Gold Token (GLDT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GLDT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GLDT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GLDT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GLDT token élő árfolyamát!

GLDT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GLDT kapcsán? GLDT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) GLDT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

