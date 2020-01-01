ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokennel kapcsolatos információk The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 179.79K $ 179.79K $ 179.79K Teljes tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 179.79K $ 179.79K $ 179.79K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) áráról

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GHFFB47YII2RTEEYY10OP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GHFFB47YII2RTEEYY10OP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GHFFB47YII2RTEEYY10OP token élő árfolyamát!

GHFFB47YII2RTEEYY10OP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) GHFFB47YII2RTEEYY10OP kapcsán? GHFFB47YII2RTEEYY10OP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

