GeoDB (GEO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) GeoDB (GEO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

GeoDB (GEO) tokennel kapcsolatos információk Geo token is a reward token of the official apps built on top of the Odin Protocol, such as the Wallace wallet. By using these apps and sharing your data, you can earn Geo tokens as a reward. These tokens can then be used to access advanced features on the Wallace wallet or can be used to buy data from the Odin Protocol's ecosystem by other companies and dApps. As more data is shared, it will be fed into AI and ML systems, allowing for better analysis and decision-making. Plus, users earn tokens anonymously. Hivatalos webhely: https://thedataverse.io/ Fehér könyv: https://odinprotocol.io/docs/odin-whitepaper.pdf Vásárolj most GEO tokent!

GeoDB (GEO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) GeoDB (GEO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.46K $ 30.46K $ 30.46K Teljes tokenszám: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 177.40M $ 177.40M $ 177.40M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 60.10K $ 60.10K $ 60.10K Minden idők csúcspontja: $ 5.0 $ 5.0 $ 5.0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00017172 $ 0.00017172 $ 0.00017172 További tudnivalók a(z) GeoDB (GEO) áráról

GeoDB (GEO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) GeoDB (GEO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó GEO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező GEO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) GEO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) GEO token élő árfolyamát!

