Forty Two DAO Token (FTD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Forty Two DAO Token (FTD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Forty Two DAO Token (FTD) tokennel kapcsolatos információk 42DAO is a DAO focused on enhancing the DeFi ecosystem through an innovative stablecoin BLC (Balance Coin), promotes seamless transactions within DeFi applications, enabling community governance to drive projects that meet the evolving needs of the blockchain industry. 42DAO operates as the governance entity for the Balance Protocol, and the BCH Ecosystem Fund is one of the founding members of 42DAO, which endorse and back 42DAO with full supports, including funds, resources, and strategic cooperation. Its goal is to bring persistent vigor and innovative attraction to BCH, thereby enhancing its fundamental stability. 42DAO is the central governing body of the Balance Protocol, a pioneering DeFi protocol that offers a USD-pegged stablecoin, Balance Coin (BLC). Acting as the foundation for the Balance Protocol's stability and growth, 42DAO fosters a collaborative environment where key decisions are made through community voting. FTD token holders, the lifeblood of 42DAO, have the exclusive right to participate in these votes, shaping the future direction of the Balance Protocol. Hivatalos webhely: https://42dao.org/ Fehér könyv: https://42dao.gitbook.io/42dao/the-balance-protocol/the-balance-protocol-whitepaper Vásárolj most FTD tokent!

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Forty Two DAO Token (FTD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 731.29K $ 731.29K $ 731.29K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 16.10M $ 16.10M $ 16.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.54M $ 4.54M $ 4.54M Minden idők csúcspontja: $ 5.33 $ 5.33 $ 5.33 Minden idők mélypontja: $ 0.02496869 $ 0.02496869 $ 0.02496869 Jelenlegi ár: $ 0.04542163 $ 0.04542163 $ 0.04542163 További tudnivalók a(z) Forty Two DAO Token (FTD) áráról

Forty Two DAO Token (FTD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Forty Two DAO Token (FTD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FTD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FTD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FTD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FTD token élő árfolyamát!

