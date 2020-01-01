Floos (FLS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Floos (FLS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Floos (FLS) tokennel kapcsolatos információk FLOOS is a memecoin Aiming to promote Arab culture properly, and reduce cultural and cognitive differences between Eastern and Western communities. The project has been planned for months. We will reveal more details later, but it is supported by one of the strongest Arab communities in web3. There are fixed goals, and others that will be decided by the community as we move forward. Flooooos🚀🚀🚀 Hivatalos webhely: https://floos.xyz/ Vásárolj most FLS tokent!

Floos (FLS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Floos (FLS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 156.23K $ 156.23K $ 156.23K Teljes tokenszám: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M Keringésben lévő tokenszám: $ 924.10M $ 924.10M $ 924.10M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 156.23K $ 156.23K $ 156.23K Minden idők csúcspontja: $ 0.01001577 $ 0.01001577 $ 0.01001577 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00016906 $ 0.00016906 $ 0.00016906 További tudnivalók a(z) Floos (FLS) áráról

Floos (FLS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Floos (FLS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLS token élő árfolyamát!

FLS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FLS kapcsán? FLS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FLS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!