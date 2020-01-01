FlatQube (QUBE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FlatQube (QUBE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FlatQube (QUBE) tokennel kapcsolatos információk FlatQube DEX, developed by Broxus, is a decentralized digital asset exchange providing users with a convenient means of exchanging their cryptocurrency. The DEX also provides users with plenty of passive income options through its farming and staking mechanisms. Its underlying network, Everscale, is making decentralized finance (DeFi) an affordable yet inclusive space for all. Hivatalos webhely: https://flatqube.io/ Vásárolj most QUBE tokent!

FlatQube (QUBE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FlatQube (QUBE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.55K $ 34.55K $ 34.55K Teljes tokenszám: $ 14.94M $ 14.94M $ 14.94M Keringésben lévő tokenszám: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 188.41K $ 188.41K $ 188.41K Minden idők csúcspontja: $ 58.61 $ 58.61 $ 58.61 Minden idők mélypontja: $ 0.00729171 $ 0.00729171 $ 0.00729171 Jelenlegi ár: $ 0.0126333 $ 0.0126333 $ 0.0126333 További tudnivalók a(z) FlatQube (QUBE) áráról

FlatQube (QUBE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FlatQube (QUBE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó QUBE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező QUBE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) QUBE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) QUBE token élő árfolyamát!

QUBE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) QUBE kapcsán? QUBE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) QUBE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

