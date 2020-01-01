FlashWash (FLSH) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) FlashWash (FLSH) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

FlashWash (FLSH) tokennel kapcsolatos információk and Flashwash exists to transform the landscape of cryptocurrency trading by democratizing liquidity enhancement, ensuring that market participants of all sizes can access secure, efficient, and innovative trading tools. The mission emphasizes inclusivity, aiming to empower both institutional and retail participants with advanced algorithmic solutions to optimize market liquidity. At its core, Flashwash envisions itself as the preeminent provider of algorithmic trading solutions designed to foster transparency, enhance market efficiency, and support the sustained growth of the cryptocurrency ecosystem. By addressing key inefficiencies in liquidity provisioning, the platform positions itself as a transformative force in the evolution of decentralized markets Hivatalos webhely: https://flashwash.pro/ Vásárolj most FLSH tokent!

FlashWash (FLSH) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) FlashWash (FLSH) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 382.61K $ 382.61K $ 382.61K Teljes tokenszám: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M Keringésben lévő tokenszám: $ 760.82M $ 760.82M $ 760.82M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 382.61K $ 382.61K $ 382.61K Minden idők csúcspontja: $ 0.00202807 $ 0.00202807 $ 0.00202807 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00050289 $ 0.00050289 $ 0.00050289 További tudnivalók a(z) FlashWash (FLSH) áráról

FlashWash (FLSH) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) FlashWash (FLSH) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FLSH tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FLSH token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FLSH tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FLSH token élő árfolyamát!

