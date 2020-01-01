Feed The World (FW) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Feed The World (FW) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Feed The World (FW) tokennel kapcsolatos információk Feed The World Humanitarian Aid, Powered by Blockchain Feed The World is a nonprofit leveraging blockchain to fund and manage food, water, education, and healthcare projects in underserved communities. Using FW Coin, we ensure transparency, traceability, and impact with every donation. Our mission is rooted in the belief that decentralized technology can deliver aid more efficiently, more fairly, and with greater accountability than traditional systems. Every token sent supports real-world outcomes—like boreholes drilled in Sub-Saharan Africa, food parcels delivered to families in crisis, and Web3 education hubs for young learners. By putting data on-chain and decisions in the hands of the community, Feed The World transforms charity into a transparent, participatory model of global cooperation. Whether you’re a donor, developer, or field partner, your contribution is visible, verifiable, and part of a broader movement to build lasting, equitable infrastructure where it’s needed most. Hivatalos webhely: https://app.feedtheworldinitiative.org Fehér könyv: https://app.feedtheworldinitiative.org/Feed_The_World_Whitepaper.pdf Vásárolj most FW tokent!

Feed The World (FW) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Feed The World (FW) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Teljes tokenszám: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Minden idők csúcspontja: $ 0.00180687 $ 0.00180687 $ 0.00180687 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00092065 $ 0.00092065 $ 0.00092065 További tudnivalók a(z) Feed The World (FW) áráról

Feed The World (FW) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Feed The World (FW) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó FW tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező FW token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) FW tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) FW token élő árfolyamát!

FW árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) FW kapcsán? FW-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) FW tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

