Evolve Network (EVOLVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Evolve Network (EVOLVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Evolve Network (EVOLVE) tokennel kapcsolatos információk What is Evolve Network? Evolve Network is a decentralized AI platform that allows users to build, deploy, and interact with AI agents using a globally distributed compute network. The platform enables peer-to-peer (P2P) inference and fine-tuning on GPU power from around the world, making it possible to run advanced open-source LLMs like Llama 3, Deepseek, Mistral and more without relying on centralized cloud providers and APIs. Evolve Network is designed for AI-driven automation, secure model hosting, and real-world applications, including robotics, humanoid integration, and autonomous AI agent decision-making. The mission. Our goal is to push AI development toward Artificial General Intelligence (AGI) by decentralizing compute power, enabling user-aligned AI, and creating an open ecosystem for AI innovation. Users can contribute GPU resources, create AI workflows, and agents with memory, reasoning capabilities, and real-world functionality. What is the Value of Evolve Network? Evolve Network decentralizes AI compute and model hosting, leveraging a global peer-to-peer GPU network. Users can contribute GPU power for rewards, ensuring accessibility and scalability. The platform enables AI agent creation with built-in tools, APIs, and personal datasets, allowing seamless automation and intelligent decision-making. Privacy is maintained through Trusted Execution Environments (TEEs), ensuring secure data processing for node miners. Beyond software, Evolve Network expands AI into robotics, humanoids, and automation, driving industrial and autonomous system advancements. Can you mine $EVOLVE Tokens? Evolve Network operates on a compute staking model, allowing participants to contribute compute resources in exchange for token rewards. Compute providers and network validators are essential to maintaining and optimizing the network’s AI infrastructure, ensuring efficient and secure operations. What can you do on Evolve Network? Evolve Network enables users to deploy AI agents that interact with users and autonomously execute tasks. It offers decentralized knowledge storage, allowing information to be securely stored and retrieved from a trustless, distributed database. Users can engage with AI models for research, automation, and content generation while integrating AI within blockchain applications for smart contract automation and decision-making. The platform also supports custom AI workflows, enabling adaptive AI processes tailored to user inputs. Token Utility ($EVOLVE) and Ecosystem The $EVOLVE token powers Evolve Network, providing access to compute resources, the AI agent economy, governance, and incentives. Users utilize the token for AI inference, agent interactions, and model fine-tuning, while GPU providers and data contributors earn rewards for supporting the network. Token holders participate in governance by voting on upgrades, AI models, and ecosystem proposals. The agent marketplace allows users to buy, sell, and trade AI agents as NFTs, fostering a decentralized AI-driven economy. Who Created Evolve Network? Evolve Network was founded by a group of AI and blockchain enthusiasts dedicated to building an open and permissionless AI ecosystem. The project is spearheaded by Priyanshu and a team of contributors from various backgrounds in AI research, distributed systems, and Web3 development. The Vision: A Path Toward AGI Hivatalos webhely: https://evolvenetwork.ai/ Fehér könyv: https://www.canva.com/design/DAGYUuDdcpc/vqHipuUbGiMnlFrwYpu8Jg/view Vásárolj most EVOLVE tokent!

Evolve Network (EVOLVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Evolve Network (EVOLVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 118.34K $ 118.34K $ 118.34K Teljes tokenszám: $ 42.00B $ 42.00B $ 42.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 2.47B $ 2.47B $ 2.47B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.01M $ 2.01M $ 2.01M Minden idők csúcspontja: $ 0.00102304 $ 0.00102304 $ 0.00102304 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Evolve Network (EVOLVE) áráról

Evolve Network (EVOLVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Evolve Network (EVOLVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EVOLVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EVOLVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EVOLVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EVOLVE token élő árfolyamát!

EVOLVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EVOLVE kapcsán? EVOLVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EVOLVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!