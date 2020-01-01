EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) tokennel kapcsolatos információk EURe Real Yield vault aims to offer yield generated by Real World Assets with very high liquidity and stability.

Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults. Hivatalos webhely: https://app.morpho.org/vault Vásárolj most ERY tokent!

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 67.75K $ 67.75K $ 67.75K Teljes tokenszám: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K Keringésben lévő tokenszám: $ 49.22K $ 49.22K $ 49.22K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 67.75K $ 67.75K $ 67.75K Minden idők csúcspontja: $ 1.41 $ 1.41 $ 1.41 Minden idők mélypontja: $ 1.047 $ 1.047 $ 1.047 Jelenlegi ár: $ 1.38 $ 1.38 $ 1.38 További tudnivalók a(z) EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) áráról

EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EURe Real Yield Morpho Vault (ERY) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ERY tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ERY token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ERY tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ERY token élő árfolyamát!

ERY árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ERY kapcsán? ERY-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ERY tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!