ETHPlus (ETH+) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ETHPlus (ETH+) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.

ETHPlus (ETH+) tokennel kapcsolatos információk ETH+ is a diversified LSD index launched on Reserve Protocol. It's purpose is to be Ethereum's safety yield index, earning from a collateral basket of Lido, Rocket, and staked Frax ETH. Hivatalos webhely: https://app.reserve.org/ethereum/token/0xe72b141df173b999ae7c1adcbf60cc9833ce56a8/overview Fehér könyv: https://forum.reserve.org/t/rfc-introducing-eth/386

ETHPlus (ETH+) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ETHPlus (ETH+) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 347.17M $ 347.17M $ 347.17M Teljes tokenszám: $ 76.70K $ 76.70K $ 76.70K Keringésben lévő tokenszám: $ 76.70K $ 76.70K $ 76.70K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 347.17M $ 347.17M $ 347.17M Minden idők csúcspontja: $ 5,150.57 $ 5,150.57 $ 5,150.57 Minden idők mélypontja: $ 1,461.53 $ 1,461.53 $ 1,461.53 Jelenlegi ár: $ 4,526.69 $ 4,526.69 $ 4,526.69 További tudnivalók a(z) ETHPlus (ETH+) áráról

ETHPlus (ETH+) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ETHPlus (ETH+) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ETH+ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ETH+ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ETH+ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ETH+ token élő árfolyamát!

ETH+ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ETH+ kapcsán? ETH+-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

