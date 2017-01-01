Ethermon (EMON) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Ethermon (EMON) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Ethermon (EMON) tokennel kapcsolatos információk Ethermon is one of the first Ethereum-based blockchain games to create interactive non-fungible tokens (NFTs), allowing players to own, improve, use, and profit from their in-game virtual assets. Originally launched as Etheremon in 2017, the current upgraded version was relaunched in 2019 by its most dedicated players and an expanded team. The Ethermon universe of gaming experiences is continuing to rapidly expand — driven by the belief that the future of gaming is decentralized, cross-platform, and player-owned. Hivatalos webhely: https://ethermon.io/ Vásárolj most EMON tokent!

Ethermon (EMON) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Ethermon (EMON) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.00K $ 26.00K $ 26.00K Teljes tokenszám: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 147.03M $ 147.03M $ 147.03M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.72K $ 70.72K $ 70.72K Minden idők csúcspontja: $ 2.01 $ 2.01 $ 2.01 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0001768 $ 0.0001768 $ 0.0001768 További tudnivalók a(z) Ethermon (EMON) áráról

Ethermon (EMON) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Ethermon (EMON) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EMON tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EMON token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EMON tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EMON token élő árfolyamát!

EMON árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EMON kapcsán? EMON-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EMON tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

