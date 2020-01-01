EnviDa (EDAT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) EnviDa (EDAT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

EnviDa (EDAT) tokennel kapcsolatos információk The EnviDa project has set itself the task of creating a decentralized solution for the collection of sensitive, future-relevant environmental data. Based on our self-developed DriveMining technology, we are creating a blockchain-based ecosystem that provides a globally independent foundation for the collection, storage and utilization of mobile environmental data. The DriveMining system thereby works independently from the connected sensors and generates passive income for the respective user by mining cryptocurrencies. The basic idea behind this project is to equip transportation companies, such as cabs, Uber or delivery services with our DriveMiner system, which can currently be integrated into hybrid and electric vehicles and will permanently mine various cryptocurrencies. Hivatalos webhely: https://envidatoken.io/

EnviDa (EDAT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) EnviDa (EDAT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 434.70K $ 434.70K $ 434.70K Teljes tokenszám: $ 44.92M $ 44.92M $ 44.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.48M $ 10.48M $ 10.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.86M $ 1.86M $ 1.86M Minden idők csúcspontja: $ 1.45 $ 1.45 $ 1.45 Minden idők mélypontja: $ 0.00651432 $ 0.00651432 $ 0.00651432 Jelenlegi ár: $ 0.04168294 $ 0.04168294 $ 0.04168294 További tudnivalók a(z) EnviDa (EDAT) áráról

EnviDa (EDAT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) EnviDa (EDAT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó EDAT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező EDAT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) EDAT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) EDAT token élő árfolyamát!

EDAT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) EDAT kapcsán? EDAT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) EDAT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

