Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Elixir Staked deUSD (SDEUSD) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

sdeUSD is the staked version of deUSD - a fully collateralized, yield-bearing synthetic dollar powered by Elixir. Through Elixir's native integrations with RWA issuers, deUSD serves as the default currency for BlackRock, Hamilton Lane, Apollo, and others to enter DeFi. sdeUSD will also be used as the preferred collateral within Elixir's ecosystem, with most Elixir-powered exchanges natively accepting it as yield-bearing collateral.

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Elixir Staked deUSD (SDEUSD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 50.19M $ 50.19M $ 50.19M Teljes tokenszám: $ 47.84M $ 47.84M $ 47.84M Keringésben lévő tokenszám: $ 47.84M $ 47.84M $ 47.84M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 50.19M $ 50.19M $ 50.19M Minden idők csúcspontja: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minden idők mélypontja: $ 0.593515 $ 0.593515 $ 0.593515 Jelenlegi ár: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 További tudnivalók a(z) Elixir Staked deUSD (SDEUSD) áráról

Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Elixir Staked deUSD (SDEUSD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó SDEUSD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező SDEUSD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) SDEUSD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) SDEUSD token élő árfolyamát!

