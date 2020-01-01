ELIXIR AI (ELXAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) ELIXIR AI (ELXAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

ELIXIR AI (ELXAI) tokennel kapcsolatos információk Elixir AI is a Solana-based decentralized application (dApp) designed to convert 2D images or text prompts into high-quality 3D assets within minutes. It leverages AI models like DALL·E 3 and GPT-4, alongside advanced voxel-based generation techniques, to produce detailed and versatile 3D models. The platform offers various modules including "Image to 3D", "Text to 3D", "Asset Variants", and "3D Art Designs". Users can interact with the platform using the native utility token $ELXAI, which provides full access to platform features. Elixir AI is built for Web3 creators, developers, and designers seeking rapid, AI-driven 3D content generation. Hivatalos webhely: https://elixir-ai.pro/

ELIXIR AI (ELXAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) ELIXIR AI (ELXAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 34.86K Teljes tokenszám: $ 1000.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1000.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 34.86K Minden idők csúcspontja: $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

ELIXIR AI (ELXAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) ELIXIR AI (ELXAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ELXAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ELXAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ELXAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ELXAI token élő árfolyamát!

ELXAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ELXAI kapcsán? ELXAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

