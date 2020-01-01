DRIP ($DRIP) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DRIP ($DRIP) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DRIP ($DRIP) tokennel kapcsolatos információk Drip is a dynamic meme coin community designed to enrich everyday life. Our mission is to empower individuals to enhance their journey through movement, growth, and personalized experiences. By blending cutting-edge financial tools with a lively social network, Drip creates an ecosystem where personal and financial growth intersect. We cultivate a culture of collaboration and creativity, inspiring members to push limits and set new benchmarks for success. At Drip, we’re not just growing, we’re transforming the meaning of daily progress, making every step towards your goals a collective path to achievement. Hivatalos webhely: https://www.drip-erc.com Vásárolj most $DRIP tokent!

DRIP ($DRIP) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DRIP ($DRIP) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 751.00K $ 751.00K $ 751.00K Teljes tokenszám: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M Keringésben lévő tokenszám: $ 66.54M $ 66.54M $ 66.54M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 751.00K $ 751.00K $ 751.00K Minden idők csúcspontja: $ 0.309212 $ 0.309212 $ 0.309212 Minden idők mélypontja: $ 0.00300284 $ 0.00300284 $ 0.00300284 Jelenlegi ár: $ 0.01129484 $ 0.01129484 $ 0.01129484 További tudnivalók a(z) DRIP ($DRIP) áráról

DRIP ($DRIP) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DRIP ($DRIP) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $DRIP tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $DRIP token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $DRIP tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $DRIP token élő árfolyamát!

$DRIP árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) $DRIP kapcsán? $DRIP-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) $DRIP tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

