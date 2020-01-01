Doug the Duck (DOUG) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Doug the Duck (DOUG) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Doug the Duck (DOUG) tokennel kapcsolatos információk Doug, the duck who got ditched by his pond crew for meme fame, is now flexing his muscles in the wrestling ring, aiming to become the ultimate meme coin. Look out, world, Doug's coming through, and he's not ducking around anymore! He's a degenerate duck on Solana, ready to take down any other meme in his path! Hivatalos webhely: https://dougtheduck.com/ Vásárolj most DOUG tokent!

Doug the Duck (DOUG) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Doug the Duck (DOUG) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 95.92K Teljes tokenszám: $ 999.92M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.92M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.92K Minden idők csúcspontja: $ 0.00551302 Minden idők mélypontja: $ 0 Jelenlegi ár: $ 0

Doug the Duck (DOUG) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Doug the Duck (DOUG) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOUG tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOUG token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOUG tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOUG token élő árfolyamát!

DOUG árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DOUG kapcsán? DOUG-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DOUG tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

