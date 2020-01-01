DOLR AI (DOLR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DOLR AI (DOLR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DOLR AI (DOLR) tokennel kapcsolatos információk Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy. Hivatalos webhely: https://dolr.ai Vásárolj most DOLR tokent!

DOLR AI (DOLR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DOLR AI (DOLR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.58M $ 1.58M $ 1.58M Teljes tokenszám: $ 1.06B $ 1.06B $ 1.06B Keringésben lévő tokenszám: $ 654.32M $ 654.32M $ 654.32M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.56M $ 2.56M $ 2.56M Minden idők csúcspontja: $ 0.01501878 $ 0.01501878 $ 0.01501878 Minden idők mélypontja: $ 0.00236442 $ 0.00236442 $ 0.00236442 Jelenlegi ár: $ 0.0024174 $ 0.0024174 $ 0.0024174 További tudnivalók a(z) DOLR AI (DOLR) áráról

DOLR AI (DOLR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DOLR AI (DOLR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DOLR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DOLR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DOLR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DOLR token élő árfolyamát!

