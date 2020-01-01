DIMO (DIMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DIMO (DIMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DIMO (DIMO) tokennel kapcsolatos információk DIMO is an open vehicle connectivity platform. You can connect your car to DIMO, store your own data, share that data for discounts or new services, and earn $DIMO tokens. Developers can build applications on DIMO that work on any car. Hivatalos webhely: https://dimo.zone Vásárolj most DIMO tokent!

DIMO (DIMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DIMO (DIMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 30.80M $ 30.80M $ 30.80M Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 393.70M $ 393.70M $ 393.70M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 78.23M $ 78.23M $ 78.23M Minden idők csúcspontja: $ 0.785628 $ 0.785628 $ 0.785628 Minden idők mélypontja: $ 0.02171116 $ 0.02171116 $ 0.02171116 Jelenlegi ár: $ 0.077142 $ 0.077142 $ 0.077142 További tudnivalók a(z) DIMO (DIMO) áráról

DIMO (DIMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DIMO (DIMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DIMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DIMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DIMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DIMO token élő árfolyamát!

DIMO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DIMO kapcsán? DIMO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DIMO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!