DIGGER AI (DIGGAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) DIGGER AI (DIGGAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

DIGGER AI (DIGGAI) tokennel kapcsolatos információk DIGGER AI is an ecosystem of multiple bots designed to assist investors in their research and decision-making processes. This comprehensive suite of tools provides users with valuable insights, including real-time data and actionable analytics. One of the key components of the ecosystem is our detection bot, which specializes in identifying promising tokens early. DIGGER AI aims to streamline investment strategies and empower users with advanced AI-driven tools, fostering smarter and more informed trading decisions. Hivatalos webhely: https://diggerai.io/ Fehér könyv: https://digger-ai.gitbook.io/digger-ai Vásárolj most DIGGAI tokent!

DIGGER AI (DIGGAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) DIGGER AI (DIGGAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Teljes tokenszám: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.48M $ 999.48M $ 999.48M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.56K $ 9.56K $ 9.56K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) DIGGER AI (DIGGAI) áráról

DIGGER AI (DIGGAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) DIGGER AI (DIGGAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DIGGAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DIGGAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DIGGAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DIGGAI token élő árfolyamát!

DIGGAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DIGGAI kapcsán? DIGGAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DIGGAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

